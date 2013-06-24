Міністерство культури та інформаційної політики підтримує проєкти, які допомагають розповідати світу правду про війну в Україні та звірства російських окупантів, а також правдиву історію нашої держави.

«Не перестаю пишатись українцями, які із власної ініціативи власними силами створюють проєкти, вкрай важливі в нашій боротьбі з ворогом: «Війна впритул» та «Українська рукописна книга». Міністерство культури та інформаційної політики всебічно підтримує такі проєкти. Укотре переконуюсь, що нашу націю не перемогти», — зазначив міністр Олександр Ткаченко.

https://warupclose.com — сайт, який надає змогу вирушити у віртуальний тур місцями, що зазнали ракетних обстрілів армії рф. Такі кадри допоможуть пролити світло на ситуацію в Україні людям з-за кордону. Координатор цього проєкту — Дмитро Матяш.

Мета проєкту https://ukrmanuscript.com — оцифрування стародруків та передрукування рукописних книг часів Київської Руси-України. Засновниця проєкту Ганна Горобець створила вже вісім книг. Так із малодоступними раніше рукописами легко зможе ознайомитися кожен.