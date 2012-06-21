Чемеровецька територіальна громада на Хмельниччині спрямовує 60% бюджету на розвиток навчальних закладів та створення комфортного і доступного освітнього середовища.

«Хочу, щоб у нас була громада європейського типу. У нас є чималий потенціал, і ми маємо йти до того всіма доступними шляхами. Перший — це освіченість та розвиток освіти загалом. Другий — розвиток туризму, бо поряд

Кам’янець-Подільський, курортний Сатанів. Третій напрям пов’язаний з тим, що під нами велике джерело мінеральної збручанської води, а це дасть змогу створювати робочі місця та розвивати регіон», — зазначив голова Чемеровецької територіальної громади Олександр Собань.

За його словами, вкладаючи кошти в розвиток освіти, громада інвестує у майбутнє. Щороку з бюджету громади спрямовують на освітню галузь 100—110 мільйонів гривень. Із цієї суми 25% ідуть на розвиток, тобто для зміцнення матеріальної бази, проведення ремонтів, що дає змогу утримувати заклади у гідному стані. Для порівняння: ще п’ять років тому на розвиток із загального бюджету освіти спрямовували тільки 5%.

Нині у громаді створили майже оптимальну освітню мережу для дітей, що живуть на її території. «У нас школа, поряд музична, художня школи, бібліотека, дитячо-юнацька школа, будинок школяра, стадіон — і це комплекс, у якому діти можуть упродовж усього дня розвиватися. Кожна дитина талановита, тому ми хочемо дати змогу розкрити дітям їхні таланти і розвивати їх», — додав голова громади.

Як розповіла заступниця Чемеровецького селищного голови Юлія Повар, громада завершує створення стратегії розвитку, пріоритетами якої будуть розвиток освіти, спорту, молодіжного руху.

У 46 населених пунктах Чемеровецької громади понад 28 тисяч населення. У 19 закладах загальної середньої освіти навчаються 2260 школярів, а у 26 дошкільних закладах виховують 624 дитини.

Відділ регіональних проєктів

«Урядового кур’єра»