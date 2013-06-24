Питання миру, відновлення України, інвестицій в економіку нашої держави, євроінтеграції та посилення економічного співробітництва обговорювались під час зустрічей Першого віце-прем’єр-міністра - Міністр економіки України Юлії Свириденко 18 січня в рамках роботи української делегації на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, під час зустрічі з Комісаром ЄС з питань економіки Паоло Джентілоні були порушені питання продовження терміну дії «економічного безвізу» та залучення України до системи економічного управління Європейського Союзу.

«Європейський Союз залишається найбільшим торговим партнером України з часткою в торгівлі товарами до 55% від загального обсягу зовнішньої торгівлі України. Цьому значною мірою сприяло, зокрема, набуття чинності рішення ЄС щодо лібералізації торгівлі та інших торговельних поступок. Нові правила допомагають українським виробникам та експортерам витримати тягар війни та зміцнити свої позиції на європейському ринку. Таким чином, для нас вкрай важливо продовжити його дію до кінця 2024 року. Також ми з нетерпінням чекаємо обговорення необхідних кроків для інтеграції до Єдиного європейського ринку.

Одним з найважливіших наших завдань є подальше інституційне зближення України, нашого державного устрою з системою ЄС, а також початок переговорів про членство. З цією метою ми вітали б залучення до системи економічного управління ЄС настільки, наскільки це можливо відповідно до нашого статусу кандидата», - зазначила Юлія Свириденко.

На зустрічі з Генеральним директором Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала ключовими темами стали досягнення балансу інтересів членів СОТ в контексті реформи організації та продовольча безпека. Як зазначила Юлія Свириденко, головними пріоритетами України є повністю функціонуюча система врегулювання суперечок СОТ, пожвавлення переговорної функції, підвищення прозорості, посилення вимог до нотифікацій згідно з угодами СОТ, а також реагування на поточні виклики багатосторонньої торгівлі.

Говорячи про продовольчу безпеку, Юлія Свириденко поінформувала Нгозі Оконджо-Івеала про реалізацію «зернової ініціативи» та ініціативи Президента України Володимира Зеленського «Grain from Ukraine».

«Незважаючи на жахливу війну, розв'язану росією, Україна, зі свого боку, залишається відданою своїм зобов'язанням і готова продовжувати відвантаження сільськогосподарської продукції для забезпечення глобальної продовольчої безпеки та цінової стабільності на міжнародному ринку», - підкреслила Юлія Свириденко.

Питання продовольчої безпеки обговорювалось також під час зустрічі Першого віце-прем’єр-міністра - Міністра економіки України з Міністром зовнішньої торгівлі Об’єднаних Арабських Еміратів Тані бін Ахмедом Аль-Зейуді. В галузевому розрізі сьогодні співробітництво між Україною та ОАЕ найбільш успішне в галузі торгівлі агропромисловою продукцією. Відтак, потенціал цього та інших напрямків далеко не вичерпний. Потужним поштовхом до посилення економічної співпраці може стати укладання Угоди про всеосяжне економічне партнерство між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами (CEPA), роботу над якою розпочато наприкінці минулого року.

«Укладення Угоди зробить наші економіки взаємодоповнюючими. Ми сподіваємося на спільну роботу, спрямовану на сприяння розвитку торгівлі, цифрової економіки та інвестиційної співпраці між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами», - зазначила Юлія Свириденко.

Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України також подякувала ОАЕ за допомогу Україні, зокрема надання 2500 побутових генераторів на суму 100 млн доларів США цивільним особам, які постраждали від війни.

Юлія Свириденко запросила Об’єднані Арабські Емірати долучитися до участі у проектах відновлення, зокрема до проектів у галузі сільського господарства, транспорту, туризму, будівництва, оборонного комплексу, енергетики, фармацевтичної промисловості, IT-технологій тощо.

Під час зустрічі з Федеральним радником, керівником Федерального департаменту економіки, освіти і досліджень Швейцарії Гі Пармеліном основними темами стали питання миру, інвестицій в економіку України та посилення санкцій проти держави-терориста.

Юлія Свириденко висловила сподівання, що Швейцарія якнайшвидше підтримає Формулу миру Президента України Володимира Зеленського, покликану покласти край агресивній війні росії проти України. Також вона подякувала за допомогу Україні, зокрема виділення додатково 100 мільйонів швейцарських франків для проектів термінового відновлення та підтримки критичної інфраструктури. Зазначивши, що подальше надання гуманітарної допомоги, економічна та технічна підтримка України, а також активна участь у проектах відновлення є найкращою невійськовою інвестицією у забезпечення безпеки та добробуту Європи.

«Україна вдячна Швейцарії за підтримку Резолюції ГА ООН, яка визнає відповідальність росії за її агресію проти України та рекомендує створити механізм, який би дозволив законно конфіскувати заморожені валютні резерви росії та активи за кордоном для компенсацій жертвам агресії. Тому ми запрошуємо Швейцарію взяти участь у процесі обговорення та розробки елементів такого механізму», - зазначила Юлія Свириденко.