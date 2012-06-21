Держава залучить 40 мільйонів доларів інвестицій у Чорноморський порт. Ідеться про реалізацію взаємозалежних проєктів у цьому порту. Так, ТОВ «СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ» планує побудувати двосторонній пірс завдовжки 339,75 м на стику причалів №№ 10, 11. АМПУ, зі свого боку, здійснить днопоглиблювальні роботи на підходах до пірса за ІІІ чергою акваторії 1-го ковша Сухого лиману із досягненням глибин 15 м.

«Цей проєкт обговорювали тринадцять років, і нарешті ми можемо сказати, що його буде втілено в життя. А це 40 мільйонів доларів прямих інвестицій, більше експортних можливостей для українських виробників, нові робочі місця, — пояснює мету й суть угоди міністр інфраструктури Олександр Кубраков. — В Україні з’явиться ще один двосторонній причал, здатний приймати та якісно обробляти великотоннажні судна, що життєво необхідні для нашого агроекспорту. Порт Чорноморська потребував днопоглиблення ще п’ятнадцять років тому. Упродовж цього періоду таке завдання з’являлося у пріоритетах і стратегічних задачах міністерства та керівництва портів. Приватні інвестори готові були вкладати гроші, але їм потрібні були гарантії та рішучість з боку держави».

Це перша угода, укладена зі стейкхолдерами за нормою «Take or pay». Передбачається, що, в разі якщо витрати АМПУ на проєкт не окупляться за визначений проміжок часу, Адміністрація отримає відповідну компенсацію від портового оператора.

Угоду підписали в присутності Надзвичайного та Повноважного Посла Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Клода Вільда. Учасники обговорили ще й стратегічне партнерство Швейцарії та України в галузі інфраструктури та інвестиційні можливості для швейцарського бізнесу.

Найближчими п’ятьма роками, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури, на оновлення інфраструктури українських портів слід спрямувати понад 17 мільярдів гривень капітальних інвестицій.