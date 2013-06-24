Ірландська компанія Kingspan, світовий лідер у галузі рішень енергоефективного будівництва, теплоізоляційних технологій та оздоблення будівель, інвестує 200 мільйонів євро в новий будівельний технологічний хаб в Україні. Його буде побудовано протягом п’яти років, він створить понад 600 робочих місць. Про це представники компанії повідомили за підсумками візиту до України.

«Втілюючи бачення Президента Володимира Зеленського, уряд та Офіс Президента сформували План відновлення України, і проєкт інвестицій Kingspan цілком відповідає його цілям. Наша мета — не лише відновлення та відбудова зруйнованих російськими загарбниками об’єктів, а й створення сучасної інноваційної економіки з використанням провідного досвіду розвитку міст і застосування зелених технологій», — заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Глава МЗС України закликав міжнародний бізнес наслідувати приклад Kingspan, повністю вийти з російського ринку та перемістити інвестиції в Україну. Це піде на користь і репутації, і довгостроковій стратегії кожного бізнесу.