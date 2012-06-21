Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Багато джерел вже підтвердили, що Apple випустить планшет iPad Mini наступного покоління в кінці цього року. Тепер 9to5Mac, посилаючись на власних інформаторів, розкрив більш детальну інформацію про прийдешню новинку.

Очікується, що в новому iPad mini з кодовою назвою J310 Apple планує використовувати однокристальну систему Apple A15 Bionic, як і в нових смартфонах iPhone 13, які повинні бути представлені в вересні цього року. Apple A15 Bionic буде проводитися з використанням 5-нанометрового технологічного процесу, при цьому Apple також працює над більш потужною версією цієї платформи під назвою A15X, яка буде використовуватися в інших моделях iPad.

iPhone 13 і Apple iPad Mini 6 побудовані на одній і тій же SoC Apple A15 Bionic

Джерела повідомляють, що новий iPad mini також отримає роз'єм USB-C замість Lightning в нижній частині, як і iPad Pro, і останній iPad Air. Це дозволить використовувати з iPad mini великий перелік периферійних пристроїв і аксесуарів. Крім того, оновлений iPad mini також буде оснащений магнітним роз'ємом Smart Connector. Тобто Apple планує випустити аксесуари з підтримкою Smart Connector для нового iPad mini.