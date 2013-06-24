Попри санкції США, експорт іранської нафти за останні два місяці 2022 року зріс, досягнувши максимуму в близько 1,2 мільйона барелів на день, і зберігає потенціал для подальшого зростання у 2023 році.

Про це з посиланням на дані профільних компаній нафтового ринку повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Видання нагадує, що в 2018 році після рішення Адміністрації президента СШАДональда Трампа вийти з ядерної угоди 2015 року з Іраном Штати відновили санкції і наклали обмеження на експорт іранської нафти.

Під час каденції президента Джо Байдена, який прагнув відновити ядерну угоду, експорт почав збільшуватись і продовжував зростати, навіть попри зупинку переговорів і конкуренцію з боку російської сирої нафти, яка продається зі значними знижками.

За попередніми оцінками учасників ринку, експорт сирої нафти з Ірану в грудні 2022 року становив у середньому 1,2 мільйона барелів на день, що на 42 тисячі барелів на день більше, ніж у листопаді, й на 130% більше, ніж роком раніше, та є найвищим показником 2022 року.

Найбільшим покупцем іранської нафти залишається Китай, якому підсанкційний Тегеран продає сиру нафту за підробними документами, щоб приховати її справжнє походження й убезпечити Пекін від претензій США.

Крім того, минулого року Іран наростив співпрацю з Венесуелою, яка також перебуває під американськими санкціями, надсилаючи їй свою легку нафту для подальшої переробки та окремі хімічні компоненти, необхідні при виробництві сирої нафти, придатної для експорту.

Видання зауважує, що після виходу Сполучених Штатів із ядерної угоди та відновлення антиіранських санкцій, експорт сирої нафти з Ірану впав до 100 тисяч барелів на добу в 2020 році з понад 2,5 млн барелів на добу в 2018 році, що призвело до різкого погіршення соціально-економічної ситуації в Ісламській Республіці.

Як повідомлялося, у грудні після обмежень, запроваджених проти рф через її агресію проти України, експорт сирої нафти з росії упав до найнижчого рівня за 2022 рік.