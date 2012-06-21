Українська борчиня Ірина Коляденко перемогла в бронзовому фіналі Олімпіади в Токіо.

У боротьбі за медаль українка була сильнішою за Анастасію Григор'єву з Латвії (3:1).

Григор'єва - дворазова бронзова призерка чемпіонатів світу.

На старті змагань Ірина пройшла представницю Нігерії Амінат Аден завдяки перемозі на туше. В 1/4-й перемогла Лун Цзя з Китаю знову завдяки туше. 

У півфінальній сутичці Ірина програла чемпіонці світу 2019 року Айсулі Тинибековій.

Крім Коляденко, бронзовою призеркою стала Алла Черкасова (вільна боротьба, до 68 кг). Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, до 67 кг) виграв "срібло", а Жан Беленюк (греко-римська боротьба, до 87 кг) - "золото".