Українська борчиня Ірина Коляденко перемогла в бронзовому фіналі Олімпіади в Токіо.
У боротьбі за медаль українка була сильнішою за Анастасію Григор'єву з Латвії (3:1).
Григор'єва - дворазова бронзова призерка чемпіонатів світу.
На старті змагань Ірина пройшла представницю Нігерії Амінат Аден завдяки перемозі на туше. В 1/4-й перемогла Лун Цзя з Китаю знову завдяки туше.
У півфінальній сутичці Ірина програла чемпіонці світу 2019 року Айсулі Тинибековій.
Крім Коляденко, бронзовою призеркою стала Алла Черкасова (вільна боротьба, до 68 кг). Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, до 67 кг) виграв "срібло", а Жан Беленюк (греко-римська боротьба, до 87 кг) - "золото".