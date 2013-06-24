300 днів, які вразили увесь світ. Ми вистояли й продовжуємо боротися. Про це в ефірі єдиного телемарафону новин заявила Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Про це повідомляє Урядовий портал.

«300 днів боротьби з країною-терористом. Це вразило весь світ. Ми вистояли й продовжуємо боротися. Українська армія поступово звільняє наші населені пункти. На деокупованих територіях відбувається реінтеграція. Продовжується розмінування, відновлюються системи життєзабезпечення, соціальні послуги, медицина. Місцеві органи влади повертаються до звичного режиму роботи», – повідомила вона.

Посадовець зазначила, що найбільший тягар наразі лягає на плечі розміновувачів та енергетиків, які працюють не покладаючи рук. І додала, що найбільш замінованою агресором виявилася Херсонщина. Ворог свідомо мститься мирному населенню обласного центру за спротив, продовжуючи обстріли цивільної інфраструктури та будинків мирних мешканців.

«І у прифронтових районах, і в інших регіонах, включно зі столицею, ми всі страждаємо без світла, води, тепла й зв’язку. Але чітко розуміємо нашу мету – визволення всіх українських територій від ворога, щасливе та спокійне майбутнє наших дітей. І ми цієї мети обов’язково досягнемо!» – резюмувала Ірина Верещук.