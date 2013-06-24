Під час робочої поїздки на Житомирщину Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук провела зустріч з представниками міжнародних та українських гуманітарних організацій. Вона подякувала за допомогу, яку вони надають внутрішньо переміщеним особам, в тому числі жінкам з дітьми, людям з інвалідністю та маломобільним. А також заслухала пропозиції щодо покращення їх роботи. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Я дуже дякую за допомогу Товариству Червоного Хреста України, Благодійному фонду «Карітас України», УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, багатьом іншим міжнародним і місцевим волонтерським і благодійним організаціям. Ви робите неймовірні, дуже важливі речі. І подаєте приклад іншим. Зараз на наших очах з вашою допомогою ми стаємо операторами гуманітарного реагування найвищого ґатунку. Всі разом ми куємо нашу спільну перемогу», – сказала урядовець.

Вона також висловила подяку благодійним фондам «Відкрите серце», «Твоя опора», «Хлібний дім» та іншим за допомогу харчовими продуктами, медичним обладнанням, опікою над дітьми тощо. І зауважила, що поміч, яка від них надходить, вкрай необхідна.

«Це надзвичайно важливо. Зараз ми всі здобуваємо той величезний досвід світового рівня, який обов’язково стане нам у пригоді. Згодом ми зможемо демонструвати всьому світові, як мають об’єднуватися й працювати волонтерські організації, як потрібно ділитися добром і щирістю», – резюмувала Ірина Верещук.