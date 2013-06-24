Депортованим до рф українцям необхідно спростити та пришвидшити повернення на Батьківщину. Про це наголосила Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в одному з телеефірів. Про це повідомляє Урядовий портал.

За її словами, Кабінет Міністрів запровадив експериментальний проект щодо оформлення та видачі на території України посвідчення особи на повернення в Україну – він триватиме протягом року.

Посвідчення особи, яку було депортовано до країни-агресора, відтепер оформлюватимуть також органи Державної міграційної служби, а не лише консульські та дипломатичні установи, як це було раніше.

«Оформити його в Україні можна на підставі звернення одного з батьків (або іншого законного представника особи, якщо тій менше 18 років); подружжя; повнолітньої дитини; рідного брата/сестри або офіційного звернення Мінреінтеграції. Виготовлене посвідчення органи ДМС передадуть законному представнику чи члену сім’ї особи або надішлють його до Мінреінтеграції для подальшої передачі тому, хто опинився за кордоном без документів»,- розповіла деталі Віце-прем’єр-міністр.

Вона уточнила, що посвідчення готується безоплатно протягом 5 днів. Термін його дії – до 3 місяців.

У разі виникнення додаткових питань ви можете звернутися на гарячу лінію Мінреінтеграції: для дзвінків з-за кордону та з ТОТ через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber +38(096)078-84-33.

Нагадаємо, 18 жовтня Уряд підтримав ініціативу Мінреінтеграції та своїм рішенням створив Координаційний штаб з питань забезпечення виїзду українців з ТОТ через територію третіх країн в Україну. Його очолила Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук.