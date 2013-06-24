Під час візиту до Івано-Франківської області Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук провела нараду з керівниками місцевих громад та зустрілася з представниками міжнародних організацій. Про це повідомляє Урядовий портал.

В центрі уваги був соціальний захист внутрішньо переміщених осіб, яких на Прикарпатті налічується понад 147 тисяч, а також підготовка до зими.

Вона закликала міжнародних гуманітарних операторів не розпорошувати ресурси і зусилля, а сфокусуватись на декількох ключових речах, які дають реальний та швидкий ефект.

«Міжнародники мають щільно координуватись з місцевою владою і робити те, що виходить добре. Може бути, наприклад, що міжнародній гуманітарній організації не вдається ефективно побудувати роботу з ремонту осель, проте добре реалізуються програми кеш-підтримки. Тоді краще спрямувати зусилля на кеш-програми. Краще заплатити людям реальні гроші, аніж потонути в нескінченних оцінках потреб. Показовий приклад – проекти з кеш-підтримки на деокупованих територіях. Там Укрпошта видає 1200 грн від Товариства Червоного Хреста України і 2200 грн від Міжнародної організації з міграції», – сказала Ірина Верещук.

Вона також навела приклад ефективної співпраці Мінреінтеграції зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН і повідомила, що найближчими днями від цієї організації на Франківщину надійде 40 тонн продуктової підтримки для маломобільних ВПО.

Віце-прем'єр-міністр звернулася до представників міжнародних організацій із закликом спростити їх внутрішні погоджувальні процедури, без чого швидкість гуманітарного реагування часто не відповідає викликам.

«Якщо ми разом беремося за якийсь проект і говоримо один одному «так», то все має відбуватися вчасно», – резюмувала вона.