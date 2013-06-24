Під час засідання Координаційного штабу з питань деокупованих територій під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук обговорили стан виплат жителям звільнених територій від Міжнародної організації з міграції й Товариства Червоного Хреста України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідні виплати продовжують надходити через Укрпошту жителям деокупованих територій Донеччини, Миколаївщини, Харківщини та Херсонщини.

Міжнародні донори запевнили, що потреба у виплаті фінансової допомоги буде повністю закрита.

Мінреінтеграції постійно тримає на контролі процес проведення виплат у звільнених регіонах.

«Люди, які пережили окупацію, обов’язково отримають грошову допомогу до кінця квітня. Виплати передбачені для всіх цих людей, незалежно від віку і статі», – наголосила Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук.

Нагадаємо, на разову фінансову допомогу у розмірі 1200 гривень від Червоного Хреста і 2200 гривень від Міжнародної організації з міграції може розраховувати кожен, хто не виїжджав зі звільнених регіонів до моменту деокупації.