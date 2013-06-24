Віцепрем’єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до лідерів громад та керівників місць компактного проживання ВПО і пообіцяла допомогти у розв’язанні нагальних проблем, повідомляє пресслужба міністра.

«Більшість регіонів нашої держави продовжують приймати у себе внутрішніх переселенців, що їдуть із прифронтових та окупованих територій, — сказала вона. — Лише за останній місяць з Донеччини, Луганщини, Херсонської, Запорізької та Харківської областей евакуювалися понад 60 тисяч наших громадян, більшість яких — жінки, діти, маломобільні та люди похилого віку. І цей процес щоденно триває».

За словами Ірини Верещук, величезна відповідальність і значний обсяг роботи у зв’язку з цим лягає на громади та керівників місць компактного проживання внутрішньо переміщених осіб.

Від їхнього вміння господарювати залежить не лише перебіг подальшої евакуації, а й те, як почуватимуться наші співгромадяни на новому місці. А надто що нині першочергове завдання — підготовка до зими. Потрібно утеплити приміщення, придбати теплий одяг, зокрема для дітей, зробити щеплення тощо.

«Поки наші військові викидають ворога з нашої землі, ми маємо згуртуватися на гуманітарному фронті, не дати ворогові посіяти розбрат і зневіру, ми маємо перемогти!» — сказала Ірина Верещук. Вона звернулася до керівників місць компактного проживання ВПО із проханням організуватися, сформувати перелік потреб, які неможливо вирішити самотужки, і передати їх до Мінреінтеграції.

«Звертайтеся — допоможемо!» — закликала урядовиця.

Нагадаємо, звернутися до Мінреінтеграції можна за номерами телефонів: 15-48 — цілодобова гаряча лінія з кризових питань; +38(096)078-84-33 — гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp / Telegram / Viber; +38(066)813-62-39 — гаряча лінія уповноваженого з питань ВПО.