Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до лідерів громад та керівників місць компактного проживання ВПО та пообіцяла допомогти у розв’язанні нагальних проблем. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Більшість регіонів нашої держави продовжують приймати у себе внутрішніх переселенців, що їдуть з прифронтових та окупованих територій, – сказала вона. – Лише за останній місяць з Донеччини, Луганщини, Херсонської, Запорізької та Харківської областей евакуювалися понад 60 тис. наших громадян, більшість з яких – це жінки, діти, маломобільні та люди похилого віку. І цей процес щоденно триває».

За словами Ірини Верещук, величезна відповідальність і значний об’єм роботи у зв’язку з цим лягає на громади та керівників місць компактного проживання внутрішньо переміщених осіб. Від їхнього уміння господарювати залежить не лише перебіг подальшої евакуації, а й те, як почуватимуться наші співгромадяни на новому місці. Тим паче, що нині першочергове завдання порядку денного – підготовка до зими. Потрібно утеплити приміщення, придбати теплий одяг, в тому числі для дітей, зробити щеплення тощо.

Віце-прем'єр-міністр України пообіцяла, що разом з командою Мінреінтеграції готова долучитися і підставити плече у вирішенні цих та інших нагальних проблем.

«Поки наші військові викидають ворога з нашої землі, ми маємо згуртуватися на гуманітарному фронті, не дати ворогу посіяти розбрат і зневіру, ми маємо перемогти!», – сказала Ірина Верещук, а також звернулася до керівників місць компактного проживання ВПО з проханням зорганізуватися, сформувати перелік потреб, які неможливо вирішити самотужки, та передати їх безпосередньо до Мінреінтеграції. «Звертайтеся – допоможемо!», – закликала урядовець.

Нагадаємо, звернутися до Мінреінтеграції можна за номерами телефонів: 15-48 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань; +38 (096) 078 84 33 – гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp/ Telegram/Viber; +38 (066) 813 62 39 – гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО.