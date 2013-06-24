Міжнародна допомога Україні не ослабне. Про це під час одного з ефірів повідомила Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, росія робить неабиякі спроби тиснути на міжнародну спільноту, щоб ослабити підтримку нашої держави. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Але цього не відбудеться. Навіть попри те, що ворог докладає чималих зусиль, аби розпорошити фокус міжнародної уваги на інші справи. Я регулярно зустрічаюся з представниками Європейського Союзу й можу запевнити: допомога лише зростатиме. І хочу подякувати за це всім нашим партнерам у Європейському Союзі», – сказала Віце-прем'єр-міністр.

Вона зауважила, що найбільша увага наразі зосереджена на гуманітарному реагуванні й успішному проходженні зимового періоду. Весною продовжиться відбудова зруйнованої інфраструктури, будинків і споруд на звільнених територіях.

«У вирішенні цих питань ми розраховуємо на іноземних інвесторів. До прикладу, міська влада польського Любліна пропонує долучити поляків до відбудови Харківщини. Вони абсолютно спокійно, знаючи всі ризики, готові інвестувати гроші, в тому числі міські, щоб допомогти цьому регіону. І таких прикладів багато. Тому разом з нашими міжнародними партнерами ми будемо відбудовувати й інвестувати. В тому числі у прифронтові території», – резюмувала Ірина Верещук.