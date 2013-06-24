Не припиняємо зусилля для відкриття гуманітарних коридорів. Про це під час прямого ефіру повідомила Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона уточнила, що за результатами попередніх гуманітарних коридорів і під час обов’язкової та добровільної евакуації, яка триває дотепер, у безпечні регіони вдалося перемістити понад пів мільйона людей. Це одне з головних досягнень Мінреінтеграції цьогоріч. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми й надалі ведемо діалог із нашими міжнародними партнерами. Просимо надати нам допомогу, щоб організувати гуманітарні коридори з решти небезпечних напрямків. Зокрема, вимагаємо відкрити Василівку на Запоріжжі. Російські загарбники тривалий час відмовляються випускати через цей блокпост наших людей, використовуючи їх як живий щит. Вкотре хочу нагадати про необхідність дотримання норм міжнародного гуманітарного права: люди з непідконтрольних територій повинні мати змогу виїхати й врятуватися», – акцентувала Ірина Верещук.

Нагадаємо, що протягом перших 3 місяців війни Мінреінтеграції організувало 165 гуманітарних коридорів. Завдяки цьому у перші тижні повномасштабного вторгнення із зон бойових дій було евакуйовано понад 350 тисяч людей.