Під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук відбулася міжвідомча нарада щодо видачі довідок про перебування осіб у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах. Про це повідомляє Урядовий портал.

Учасники заходу домовилися, що в кожному органі буде визначено відповідальний підрозділ з видачі таких довідок, а контакти цього підрозділу буде оприлюднено.

Крім того, за результатами наради Ірина Верещук доручила створити робочу групу для розробки змін до законодавства щодо удосконалення процедури видачі відповідних довідок.

«До Мінреінтеграції часто звертаються щодо отримання довідок про перебування військовослужбовців у полоні. Бо цей документ є обов’язковим для звернення до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, яка діє при Мінреінтеграції. Щоб пришвидшити для людей отримання таких довідок, доручаю розробити чіткі зміни, які спростять цю процедуру. А також – визначити повноваження Національного інформаційного бюро у цьому процесі, оскільки НІБ адмініструє інформацію про військовополонених», – зазначила Віце-прем’єр-міністр.

Нагадаємо, для отримання зазначених довідок необхідно звернутися до Міністерства оборони України, правоохоронного органу, командира підрозділу Збройних сил, іншого законного військового формування чи органу, що належить до сил безпеки й оборони України.