Працевлаштування є найкращим інструментом інтеграції ВПО у приймаючі громади. Таке переконання висловила Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час перебування на Рівненщині. Вона поділилася власними спостереженнями: на прикладі цієї області добре видно, що ВПО, які мають роботу, намагаються виїхати з місць компактного проживання й облаштувати життя у громадах. Працевлаштування приносить їм не лише матеріальне, а й емоційне задоволення. Про це повідомляє Урядовий портал.

«За останній рік всі ВПО Рівненщини, які знайшли тут роботу, як правило, переселились із гуртожитків до індивідуального орендованого житла. Решта з якихось причин не дуже охоче шукають роботу. Тому я підтримую прагнення ОВА сприяти якнайшвидшому працевлаштуванню переселенців. Люди не повинні залишатися ізольованими у своїх гуртожитках. Вони мають сприймати громади, як свої, і не бути в них гостями. Щоб діти ходили до школи, відвідували гуртки, спортивні секції тощо. Ті, хто сповідують такі принципи, вже давно соціалізувалися на новому місці й отримують задоволення від такого життя», – резюмувала Віце-прем’єр-міністр.