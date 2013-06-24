Причетні до депортації українців підуть під міжнародний трибунал. Про це під час єдиного телемарафону новин на каналі «Ми – Україна» заявила Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, на тимчасово окупованих територіях російські загарбники повторюють радянську практику переселення людей – депортують під виглядом евакуації. І такі акти геноциду українського народу відбуваються не вперше в історії. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Але цього разу вони відчують на собі всю відповідальність за вчинення таких злочинів. Ви знаєте, що Європарламент проголосував резолюцію, де чітко вказано про необхідність створення трибуналу над воєнними злочинцями», – сказала Ірина Верещук.

Вона також закликала громадян на тимчасово окупованих територіях не дати ворогу ввести себе в оману.

«На початку повномасштабного вторгнення були гуманітарні коридори. По них на підконтрольну Україні територію врятувалися сотні тисяч людей. Зараз окупанти не дають відкривати коридори. Натомість вони руйнують цивільну інфраструктуру й обстрілюють житлові квартали. Роблять життя людей нестерпним і змушують таким чином виїжджати, але лише на територію росії. Це депортація і порушення Женевської конвенції. Тому вкотре наголошую: за цей злочин понесуть відповідальність усі, починаючи від посадовця, який приймав рішення про депортацію, до водія, який вивозив наших людей», – резюмувала Віце-прем'єр-міністр.