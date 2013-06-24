Вперші місяці повномасштабної війни фокус Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій був на гуманітарних коридорах, евакуації цивільних, гуманітарній допомозі. Також команда відомства займалась питаннями військовополонених, розповіла Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Про це повідомляє Урядовий портал.

За 100 днів війни відбулося 165 гумкоридорів – евакуйовано близько 300 тисяч людей. Регіони зі складною гуманітарною ситуацією отримали допомогу: 6,5 тис. тонн продуктів та ліків. У результаті 14 обмінів військовополоненими 408 українців повернулись з полону додому.

В подальшому головним пріоритетом є внутрішньо переміщені особи, депортовані, зниклі безвісти, а також цивільні, які опинились в російських в’язницях у якості заручників. «Головний пріоритет – це внутрішньо переміщені особи. Ми говоримо про мільйони українців. Наше завдання — мобілізувати ресурси держави, а також всі можливі міжнародні ресурси, та направити їх на підтримку ВПО: житло, працевлаштування та соціальний захист», - додала Ірина Верещук.

Віце-прем'єр-міністр зауважила: «Перші місяці війни зробили Міністерство командою швидкого гуманітарного реагування. Ми хочемо такими і залишитись».