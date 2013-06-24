Працевлаштовуватись на новому місці, не покладатись лише на допомогу, не чекати повернення на старе місце роботи. Працевлаштування ВПО – це не тільки дохід, а й особистий розвиток, що теж важливо. Про це в ефірі єдиного марафону новин заявила Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Урядовий портал.

За її словами, серед внутрішньо переміщених осіб чимало активних громадян, які після переїзду не стали розраховувати лише на допомогу від держави, а влаштувалися на роботу й наразі добре почуваються на новому місці.

Багато з них готові залишитись в тих громадах, куди переїхали. Насамперед це результат успішної інтеграції й свідчення того, що працелюбність українців завжди ставала в нагоді у найскладніших умовах. Так є і сьогодні.

«Для працевлаштування ВПО потрібна ініціатива двох сторін – тих, кому потрібна робота і тих, хто її надає. Тому я апелюю до обох. Роботодавців закликаю йти назустріч переселенцям та активніше давати їм роботу. Переселенців закликаю не чекати, активніше працевлаштовуватись і покращувати своє життя», – резюмувала Ірина Верещук.