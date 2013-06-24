Завдання Мінреінтеграції на 2023 рік – інтеграція внутрішніх переселенців. Про це Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила під час одного з телеінтерв’ю. Вона нагадала, що в Україні наразі обліковано 4,8 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Їх реальна кількість становить близько 7 мільйонів. Про це повідомляє Урядовий портал.

За її словами, держава всіляко намагається підтримувати переселенців. Минулого року з бюджету виплатили 55 млрд гривень допомоги на проживання. Вони отримують гуманітарну допомогу, харчові набори, одяг, речі першої потреби. Також успішно реалізується урядовий проект єРобота – можливість отримання грантів за 6 програмами.

«Але допомога не має обмежуватися лише цим. Вона має бути різнобічною. Це і соціалізація ВПО на новому місці проживання, і сприяння їх працевлаштуванню, й отримання всіх пільг, які поширюються на решту мешканців. Вони повинні не чекати з простягнутою рукою, а стати повноцінними членами громад. Водночас відчувати власну незалежність, бути впевненими у найближчому майбутньому себе, своїх дітей і батьків. Тому наше завдання у 2023 році – знайти якомога більше інструментів для цього. В тому числі з допомогою наших міжнародних партнерів», – резюмувала Ірина Верещук.