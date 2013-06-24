Вчора, 26 січня 2023 р., Міністр енергетики України Герман Галущенко провів онлайн-зустріч з Міністром навколишнього середовища, енергетики та клімату Ісландії Гудлаугуром Тор Тордарсоном. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили допомогу енергетичному сектору України в умовах масованих російських атак та двосторонню співпрацю в енергетиці.

Герман Галущенко наголосив, що вже понад три місяці ворог щоденно обстрілює об’єкти української енергетичної інфраструктури з різних видів озброєння – ракет, дронів та артилерії. «Сьогодні відбулася вже тринадцята масована атака, коли росіяни запустили 55 ракет, націливши їх на наші енергетичні об’єкти», - зазначив він.

Міністр підкреслив, що українські енергетики цілодобово працюють над відновленням об’єктів, використовуючи, зокрема, і надану міжнародними партнерами допомогу.

Гудлаугур Тор Тордарсон наголосив, що його країна підтримує український народ та надаватиме всю необхідну допомогу, зокрема українському енергетичному сектору.

Герман Галущенко подякував колезі за підтримку та внесок до Фонду, наголосивши, що ця допомога сприятиме стабілізації роботи українського енергосектору.

Очільник Міненерго повідомив, що Україна працює над проектами з відновлення і відбудови своєї енергосистеми на принципах децентралізації. Одним з рішень для досягнення поставлених цілей є розвиток відновлюваної енергетики, яка відіграє одну з ключових ролей в енергосистемі Ісландії. Міністри відзначили зацікавленість у розвитку співпраці в цьому напрямку.