Іспанський уряд виділить цього року додатково 1 мільярд євро на військові потреби в рамках своїх зобов'язань щодо збільшення оборонних витрат.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

За словами речниці уряду Ісабель Родрігес Іспанія зобов’язалася протягом десяти років збільшити оборонний бюджет до 2% від ВВП.

Минулого тижня прем'єр-міністр Педро Санчес заявив під час саміту НАТО в Мадриді, що Іспанія, реагуючи на російське вторгнення в Україну майже подвоїть витрати на оборону до 2029 року. На сьогодні військові витрати країни становлять 1,02% від ВВП, що є найнижчим показником серед усіх членів Альянсу, за винятком Люксембургу.

Водночас зазначається, що крайня ліва партія Podemos, яка є партнером Санчеса в правлячій коаліції, публічно виступає проти планів щодо збільшення військових витрат, також вона критикує рішення уряду дозволити ВМС США розмістити два додаткових есмінці на іспанській базі.