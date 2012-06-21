Майже дві тисячі людей залишили домівки через масштабні пожежі на півдні Іспанії в Андалузії. Пожежі розпочалися в середу в горах над популярним курортом Естепона на Коста дель Соль. Величезні хмари диму видно з великої відстані, повідомляє ВВС.

На допомогу пожежникам іспанський уряд відправив військових. Наприкінці тижня уряд наказав жителям п’яти містечок залишити домівки. Іспанські ЗМІ повідомляють, що пожежа поширилася на площу понад 7,5 тисячі гектарів. Вогонь намагаються приборкати сотні пожежників, 41 літак та 25 спецмашин. Місцеві пожежні служби заявляють, що ця пожежа найскладніша з тих, що були за останні роки.

А екологи вже не вагаються, що подібні пожежі — наслідок кліматичних змін на планеті. Від початку індустріальної ери світ нагрівся на 1,2 градуса за Цельсієм. Температура зростатиме й надалі, якщо зусилля, спрямовані на зменшення шкідливих викидів в атмосферу, зазнають невдачі.