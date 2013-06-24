Уряд Іспанії схвалив виділення €52,8 мільйона прямої фінансової допомоги українцям, які знайшли тимчасовий захист у цій країні.

Про це повідомила заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк, передає Укрінформ із посиланням на сайт парламенту.

«Це один з практичних результатів робочої поїздки до Іспанії — зустрічей високого рівня в іспанському парламенті та уряді, ознайомлення з діяльністю центрів та умовами надання допомоги вимушеним українським переселенцям у цій країні», — наголосила Кондратюк.

Кошти, зокрема, надійдуть автономним спільнотам Іспанії, в яких перебувають українці. Очікується, що виплати нового пакету прямої допомоги становитимуть 400 євро на місяць для дорослих та по 100 євро на неповнолітніх українців. Термін виплати — протягом шести місяців.

«Іспанія гостинно прихистила у себе понад 137 тисяч наших громадян, що є четвертим найбільшим показником серед країн ЄС. Про активізацію зусиль із надання підтримки українським переселенцям в Іспанії, серед яких більшість – жінки, діти та люди похилого віку, безпосередньо говорила з міністром інклюзивності, соціального захисту та міграції Іспанії Хосе Луїсом Ескрівою», — зазначила Кондратюк.

З 24 лютого в Україні триває повномасштабна російська воєнна агресія. Декілька мільйонів українців змушені були покинути свої домівки, рятуючись від війни.