Про це кореспондентові «Урядового кур’єра» розповів директор Черкаського регіонального центру підвищення кваліфікації кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент УААН Сергій Демченко.

6 серпня під час брифінгу Національної комісії зі стандартів державної мови її голова Орися Демська поінформувала, що за ініціативи МОН Кабінет Міністрів України дав доручення Національній комісії зі стандартів державної мови спростити процедуру іспиту на визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

Етапи складання іспиту залишаються незмінними. Проте найближчим часом буде скориговано стратегію відкриття додаткових місць для реєстрації на іспит. 3 серпня під час реєстрації в системі перебувало понад 2500 осіб, що значно уповільнило її роботу. Тому надалі додавання вільних місць у системі відбуватиметься постійно через оновлені інструменти.

Змінюється час, відведений на складання іспиту. Тепер він становитиме 30 хвилин. Це впливає на структуру іспитової роботи — комісія трансформувала її письмовий блок та оптимізувала набір завдань. Письмова частина складатиметься із тестів. Їх стане менше, але вони будуть складнішими. Усна частина міститиме одне завдання — монолог.

Скорочення тривалості сесії та зміна структури іспитової роботи дасть змогу істотно збільшити пропускну здатність мережі центрів. Тепер значно більше претендентів на посади матимуть змогу пройти перевірку в найкоротші терміни.

Сергій Демченко розповів, що в Черкаському регіональному центрі створено шість робочих місць для складання іспиту (столів 12, але щоб запобігти коронавірусу, працюють лише шість осіб). Відбувається дві сесії двічі на тиждень, тобто в цьому закладі 24 особи на тиждень складають іспит із мови. Збільшити кількість місць, за словами керівництва, можуть, але в певних межах, бо для складання іспиту потрібна комп’ютерна техніка й гарнітура. Сергій Демченко додає, що організовувати складання екзамену — не основне завдання його закладу. Діяльність центру спрямовано на практичну реалізацію Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, тобто їхнє навчання.

Більшість тих, хто здає іспит, держслужбовці, які претендують на вищу посаду, або ті, хто хоче працювати на держслужбі. Іспит також складають особи, які мають намір набути громадянство України.

Чи успішно пройшли перевірку, учасники дізнаються через 14 днів. Сертифікат кожному має надійти до електронного кабінету. Так само й заявку на складання тестів потрібно подавати через інтернет.

Національна комісія зі стандартів державної мови укладає договір про відшкодування спеціально уповноваженим установам витрат за надання послуг із проведення мовного екзамену. До установ, які його проводять на Черкащині, на 9 серпня додалися Черкаський державний технологічний університет та Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Тож є сподівання, що перевірка знання мови скоро стане зручною і простою процедурою.