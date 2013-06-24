25 січня на 18-й позачерговій сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (КВС) об’єкт «Історичний центр міста-порту Одеса» включили до Списку Всесвітньої спадщини під загрозою, аби зберегти українську культурну спадщину. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Відтепер історичний центр міста-порту Одеси під захистом ЮНЕСКО. Попри намагання росії вилучити це важливе питання з порядку денного, Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вніс українську перлину до Списку Всесвітньої спадщини під загрозою. Нам довелося докласти чимало зусиль, але результат того вартий. Наразі важливо привернути увагу всього світу до злочинів, які вчиняє рф», – сказав Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Раніше Україна за підтримки міжнародних партнерів підготувала номінацію, адже Одеса неодноразово зазнавала обстрілів з боку російських військ та перебуває під постійною загрозою ракетних ударів.

Нагадаємо, у серпні 2022 року у МКІП ініціювали включення історичного центру Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за прискореною процедурою. У жовтні Україна офіційно передала на розгляд ЮНЕСКО номінаційний файл «Історичний центр міста-порту Одеса» для включення до Списку всесвітньої спадщини, а Президент Володимир Зеленський закликав провести позачергову сесію Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо включення історичного центру Одеси до списку.