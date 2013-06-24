Неможливо уявити сучасне українське весілля без квітів. Букет нареченої, весільна арка, фотозона, декор столів – все це не обходиться без ніжних квіток. Про те, як створюється рослинний декор для свята та як обрати надійних флористів, розповіли представники сервісу швидкої доставки квітів UFL.

Компанія UFL вже 18 років займається доставкою квітів в Україні та світі. Флористи бренду не спеціалізуються на весільному декорі, але для постійних клієнтів роблять виняток і створюють справжню квіткову казку для молодят. Така робота вимагає неабиякої творчої наснаги та занурення у love story двох людей. Адже в кожної квітки є своя символіка. Тому весільний декор має розповідати історію закоханих. Крім цього, необхідно врахувати і загальну концепцію весілля, щоб кожен елемент був доречним. Результат їх роботи викликає захоплення не тільки в наречених, але й підписників сторінки бренду в Instagram.

Як нареченим обрати компанію, яка створить таку красу і на їх весіллі? Флористи UFL поділилися трьома головними факторами вдалого замовлення букету квітів:

1. Свіжість рослин. Адже навіть шикарні троянди не виглядатимуть так гарно, якщо вони стоять у магазині вже тиждень. Наприклад, в UFL поставка свіжих рослин відбувається щодня.

2. Умови зберігання. Тендітні рослини вимагають особливої уваги. У фахових квіткових ательє має бути декілька холодильників з різною температурою та рівнем вологості, – наголошують представники UFL.

3. Швидкість та спосіб доставки. В холодну пору року варто купувати букети лише в тих салонах, звідки їх доставлять на автомобілі. Адже шокова терапія від перепаду температур негативно вплине на життя рослин. Саме тому в UFL кур’єри доставляють букети на фірмовій автівці салону.

А от ціна та країна походження квітів мають другорядне значення, зауважують флористи. Адже коли компанія напряму співпрацює з українськими та іноземними виробниками, ціни букетів виявляються досить низькими. В UFL квіткова композиція коштує від 200 грн, а при замовленні від 500 грн букет в столиці доставлять безкоштовно. Якщо ж вам ближчий офлайн-шопінг, завітайте до квіткових ательє UFL на Подолі та Мінському масиві. Саме сюди доставляють квіти від найкращих експортерів з Голандії, Еквадору, Кенії та інших країн.

Якщо ж ваша кохана людина живе за кордоном – не біда! UFL доставляє букети по всій Україні та в понад 150 країн світу. Адже для кохання не існує кордонів та відстані.