Віце-прем'єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров:

«IT-школи, які є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ.

Це важлива частина реформи IT-освіти. Звільнення edtech-ринку від ПДВ надасть компаніям більше можливостей для розвитку, у них буде більше ресурсів для масштабування.

За підрахунками експертів, до 2030 року українському IT-сектору знадобиться щонайменше 500-600 тисяч спеціалістів. Тому наш пріоритет — забезпечити якісною освітою людей, які хочуть працювати в IT.

Продовжуємо реформувати IT-освіту, щоб в Україні з‘явилося більше крутих айтішників».

Про це повідомляє Урядовий портал.