Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із головою Ради міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні.

«У нас з Італією спільне бачення цінності миру. Українці й італійці з тих народів, які особливо цінують життя, родину, родинність і можливість бути з близькими. Тому ми разом прагнемо якнайшвидше зупинити російський терор, якнайшвидше зупинити цю абсолютно неспровоковану агресивну війну росії проти народу України», — передає слова Президента його Офіс.

Від початку повномасштабного вторгнення росії ми одержуємо від Італії принципову допомогу й підтримку на всіх рівнях — оборонну, політичну, гуманітарну, економічну, підтримку нашої енергосистеми. Рим відіграв вагому роль у розв’язанні питання про статус країни — кандидата на вступ до ЄС для України. Ми вдячні Італії за це, наголосив Володимир Зеленський.

Під час переговорів ішлося про співпрацю в галузі оборони й безпеки. «Дякую Італії за новий пакет оборонної підтримки для України та наших воїнів. Це надзвичайно важливо. Особливо зараз, коли російські окупанти намагаються відновити свій агресивний потенціал. Усі засоби оборони для України, які надає Італія, зокрема протиповітряної оборони, — це те, що рятує життя наших людей, наші родини, наших дітей і дає безпеку нашим містам», — заявив Президент України. Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні обговорили нові санкційні кроки щодо росії. Президент детально поінформував очільницю італійського уряду про українську формулу миру і те, як Італія може долучитися до реалізації цієї мирної ініціативи. Він подякував за готовність Італії долучитися до відбудови України й відновлення нормального життя українських громадян та зробив акцент на важливості визнання Італією Голодомору геноцидом українського народу.

Голова Ради міністрів висловила підтримку Україні, яка протистоїть повномасштабній російській агресії. Джорджа Мелоні наголосила, що Італія й надалі надаватиме нашій державі необхідну допомогу.

«Боротьба, яку веде український народ, — це боротьба кожного з нас, тому важливо, щоб ми зробили свій внесок», — наголосила очільниця італійського уряду.

За словами Джорджі Мелоні, у квітні в Італії відбудеться конференція з питань відбудови України, під час якої італійські компанії дадуть рекомендації щодо відновлення зруйнованих об’єктів інфраструктури. Глава італійського уряду акцентувала, що її держава підтримує євроінтеграційні прагнення України.