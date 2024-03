Італія допоможе українським виробникам вийти на світові ринки, а також просувати бренд «Зроблено в Україні» на торгових майданчиках. Про це домовились Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко з Міністром підприємств та виробництва Італії Адольфо Урсо під час зустрічі в рамках Саміту міністрів країн G7 щодо промисловості, технологій та інновацій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Італійський уряд має успішний досвід реалізації програм підтримки місцевих виробників. Завдяки такій підтримці бренд Made in Italy став відомим у всьому світі. Домовились про те, що Італія надасть експертів, які допоможуть Україні просувати бренд Made in Ukraine за прикладом того, як це відбувалося в Італії два десятки років тому. Також італійські партнери запропонували допомогти із просуванням українських виробників на таких торгових майданчиках, як Amazon та інші. Щиро вдячні Адольфо Урсо за його підтримку і готовність допомогти нам у реалізації політики Made in Ukraine, просуванні вітчизняних продуктів на зовнішні ринки та розширенні наших експортних можливостей», - розповіла Юлія Свириденко.

Також сторони обговорили перспективи залучення італійського приватного сектора до відновлення української економіки. Спільні проекти у сфері логістики, виробництва та інші.

«Для нас вкрай важливо залучати іноземних інвесторів на український ринок, як повертати тих, які залишили український ринок з початку повномасштабного вторгнення, так і тих, хто не працював в Україні, але розглядає цю можливість. В першу чергу – інвестиції у реальний сектор та локалізацію виробництв», – сказала Юлія Свириденко.

Крім того, сторони обговорили проблемні питання у сфері кредитування експортерів та інвесторів від Експортно-кредитного агентства Італії SACE.