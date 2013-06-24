Уряд Італії готує новий пакет озброєнь для України, включаючи системи протиповітряної оборони.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reutersз посиланням на неназваного представника правлячої коаліції Італії.
Зазначається, що Рим готовий надати Україні різноманітні системи протиповітряної оборони, включаючи франко-італійські комплекси ППО SAMP-T, італійські ЗРК середньої дальності Aspide, а також американські переносні ЗРК Stinger.
Однак, за словами чиновника, наразі залишається незрозумілою кількість зброї, яку надасть Італія, а також терміни її доставки в Україну.
Варто зазначити, що SAMP-T вважається одним із найефективніших засобів протиповітряної та протиракетної оборони у світі. Прийнятий на озброєння Італіїта Франції у 2011 році, багатоканальний комплекс SAMP-T може вражати аеродинамічні цілі на відстані понад 100 км, а балістичні - на відстані до 25 км.