Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її уряд не збирається пом'якшувати свою політику щодо мігрантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

«Були розмови про зміну курсу уряду (щодо мігрантів— ред.). Категорично ні. Уряд не має наміру змінювати свою позицію. Наша позиція абсолютно незмінна: ви не в’їжджаєте в Італію нелегально, ви в’їжджаєте лише легально», - заявила Мелоні.

За її словами, така позиція полягає в тому, що уряд продовжуватиме боротися з торговцями людьми.

«Ми хочемо боротися з торгівлею людьми, незаконними проникненнями в країну та смертями на морі», - додала вона.

Зазначається, що уряд Meлоні, який склав присягу в жовтні, всіляко намагався відмовляти пошуково-рятувальним кораблям, які керують неурядовими організаціями, причалювати до Італії.

У деяких випадках уряд спочатку відмовляв цим кораблям у дозволі зайти в італійські води, що призвело до напруженості у відносинах з Францією після того, як корабель Ocean Viking опинився в Тулоні.

У деяких нещодавніх випадках кораблям неурядових організацій SAR було призначено безпечні порти в Італії, які перебувають на певній відстані від позицій інших суден.

Нагадаємо, у липні міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що Франція зі свого боку призупинила дію механізму переміщення мігрантів з Італії після її відмови прийняти корабель Ocean Viking, на якому перебували 234 мігранти.