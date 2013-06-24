Італія очолить новий бойовий підрозділ НАТО, який створюється у Болгарії для зміцнення оборони Альянсу на східному фланзі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Італія може розмістити у Болгарії до 800 військовослужбовців та військову техніку, а Софія, яка спочатку планувала очолити підрозділ, обмежить чисельність до 140 болгарських військовослужбовців.

США та Велика Британія вже домовилися надати по одній роті до складу болгарської бойової групи. Рота зазвичай налічує від 150 до 200 солдатів. Уряд Болгарії також дозволив участь 40 військовослужбовцям з Албанії.

НАТО вже збільшило свою чисельність на східному фланзі, від Балтійського до Чорного моря, до 40 тис. військовослужбовців. У березні Альянс погодився створити нові бойові підрозділи в Болгарії, Румунії, Угорщині та Словаччині.