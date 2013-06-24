Італія продовжуватиме здійснювати підтримку України в боротьбі з агресором, незважаючи на результати виборів, що відбуватимуться в країні цієї неділі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це заявив Міністр оборони Італійської Республіки Лоренцо Гуеріні за підсумками зустрічі з Міністром оборони України Олексієм Резніковим.

«У нас будуть вибори на цьому тижні. Але те, що я можу вам сказати дуже відповідально – що яким би не був результат цих виборів, Італія є і буде завжди знаходитися поруч з Україною», – сказав Міністр оборони Італії.

Також він додав, що головним є якнайшвидше досягнення справедливого миру, побудованого на принципах міжнародного права і поваги до суверенітету України.

«Ваш опір є прикладом для всіх нас. Ваша боротьба за свободу – це також і наша боротьба. Саме через це Італія знаходиться поруч з Україною разом з іншими країнами. Ці місяці ми усі разом намагалися зробити все можливе для того, щоб Україна могла боротися за свою свободу. І в цьому сенсі ми прийняли дуже багато важливих рішень і продовжуватимемо це робити», – запевнив Лоренцо Гуеріні.

В ході зустрічі сторони детально обговорили питання надання Україні подальшої підтримки в боротьбі з державою-окупантом рф.

«Ми дуже детально сьогодні обговорили пакети допомоги, які надає нам народ Італії для того, щоб Україна вистояла в цій війні. Деталі цієї допомоги ми, звісно, розкривати не будемо, але можу сказати що це будуть дуже ефективні та потрібні речі для ЗСУ», – зазначив Олексій Резніков.

Міністр також подякував уряду Італії за позицію, що була однією з вирішальних в процесі набуття Україною статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

«Одним з найважливіших моментів, що схилив терези при прийнятті рішення щодо статусу кандидата України на членство ЄС, була позиція італійського Уряду та особисто Прем'єр-міністра Маріо Драгі, й за це ми дуже вдячні», – підкреслив очільник українського оборонного відомства.