Чемпіон із традиційної японської боротьби сумо Гакуго оголосив про намір вийти на пенсію. За плечима спортсмена понад 1000 перемог. Він прибув до Японії з рідної Монголії 15-річним і швидко досяг успіхів.

Нині 36-річний Гакуго вирішив покинути спорт через давню травму коліна, яка дедалі настирливіше дає про себе знати. За кар’єру Гакуго зібрав більше титулів і перемог, ніж будь-хто з борців в історії сумо. Після його виходу на пенсію в Японії залишиться тільки один суміст із найвищим званням йокодзуна. Гакуго дебютував у сумо 2001-го, а через шість років уже здобув звання йокодзуна. Він відомий особливим стилем нападу, і йому приписують те, що сумо в Японії набуло популярності останніми роками.

Проте сумо — жорсткий травматичний спорт. На початку цього року Гакуго переніс операцію на правому коліні, через що вимушений був пропустити кілька змагань. Хоч уже отримував попередження від ради йокудзана, яка нагадувала йому, що неявка на турніри може призвести до позбавлення його цього почесного звання.

Після 45-ї перемоги в турнірі сумо, який відбувся у липні цього року, борець заявив, що його здоров’я погіршилося, і він думає про зміни в кар’єрі. Гакуго розповів журналістам, що збирається присвятити себе тренерській роботі, щоб і надалі бути відданим сумо.