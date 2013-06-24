Із початку повномасштабного вторгнення рф до Секретаріату Уповноваженого ВРУ із прав людини надійшли звернення від громадян щодо розшуку 1918 дітей.

Про це пресслужба Офісу Омбудсмана поінформувала у Телеграмі з нагоди Міжнародного дня зниклих безвісти дітей, передає Укрінформ.

«Постійні обстріли, примусова евакуація, депортація, хаотичні переміщення, втечі, викрадення – не повний перелік факторів, які є каталізаторами цього явища. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну на гарячу лінію Уповноваженого звернулись 1164 особи щодо розшуку 1918 дітей. Переважно це діти з Донецької (зокрема м. Маріуполь), Київської та Харківської областей», - зазначається у повідомленні.

У відомстві уточнили, що Україна вже 8 років потерпає від збройної агресії рф, та що в умовах війни збільшуються випадки зникнень дітей.

Наголошується, що завдання усіх органів держвлади, правоохоронних органів, служб та усіх дорослих – докласти максимум зусиль для пошуку дітей.

У відомстві заявили, що для недопущення випадків зникнення дітей велике значення мають превентивні заходи.

«Укотре звертаємо увагу батьків на підвищені ризики зникнення дитини за кордоном в період воєнного стану. Необхідно не залишати дитину саму або з малознайомими людьми, записати дитині контактні номери екстрених служб, дитина повинна пам’ятати прізвище/ім’я та адресу проживання, щоб поліція швидше знайшла батьків тощо», - уточнюється у повідомленні.

У Офісі Омбудсмана поінформували також і щодо того, що робити, якщо зникла дитина.

Зокрема, спочатку потрібно звернутися на цілодобову гарячу лінію Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - 0800-50-17-20. Уточнюється, що заяви про розшук дитини у оперативному порядку розглядаються та передаються рятувальним, медичним та іншим органам і службам відповідно до порушених у зверненні питань.

Також необхідно заявити про зникнення дитини за номером 102 до органів поліції, які розпочнуть процедуру пошуку та повернення дитини.

Уточнюється, що від небайдужості кожного з нас залежить доля дитини та найвища цінність – її життя.

Як повідомлялося, війська росії від початку повномасштабного вторгнення вбили в Україні 238 дітей, ще понад 433 дітей поранені.