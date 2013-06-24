Із початку широкомасштабної війни з росією загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 812,7 млрд грн. У тому числі у червні було профінансовано 232,4 млрд гривень. Про це свідчать дані Державної казначейської служби станом на 1 липня 2022 року, повідомляє Міністерство фінансів.

У структурі цих видатків найбільші частки припадають:

— на оплату праці з нарахуваннями — 305 млрд грн (у тому числі у червні — 98,7 млрд грн), або 37,5% загального обсягу видатків, витрачених за період війни;

у тому числі на грошове утримання військовослужбовців — 225,8 млрд грн (у червні — 75,7 млрд грн);

— на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) — 175,3 млрд грн (у червні — 50,6 млрд грн), або 21,6%;

— на обслуговування державного боргу — 62,1 млрд грн (у червні — 11,6 млрд грн), або 7,6%;

— на трансферти місцевим бюджетам — 57,6 млрд грн (у червні — 19,0 млрд грн), або 7,1%.

Зухвале і цинічне військове вторгнення російської федерації на територію України 24 лютого 2022 року та подальше розгортання бойових дій завдали серйозного удару українській економіці, що безумовно відобразилося на виконанні бюджетних показників нинішнього року.

Уряд негайно вжив першочергових заходів щодо переорієнтування бюджету країни на воєнні цілі та здійснення найнеобхідніших соціальних видатків, спрямованих на підтримку життєдіяльності населення.