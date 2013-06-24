Від початку повномасштабного вторгнення рф загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету України становила 2 трлн 226,6 млрд грн. У грудні видатки становили 331,7 млрд гривень. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України станом на 13 січня 2023 року, повідомляє Міністерство фінансів.
У структурі видатків найбільше спрямовано:
— 938,2 млрд грн (у грудні — 131,7 млрд грн) — оплата праці з нарахуваннями, або 42,1% загального обсягу видатків, витрачених за період війни. Зокрема на грошове утримання військовослужбовців — 721,9 млрд грн (у грудні — 99 млрд грн);
— 502,2 млрд грн (у грудні — 83,3 млрд грн) — на оплату використання товарів і послуг, або 22,6%. У тому числі:
282,5 млрд грн — для підтримки Збройних сил України: придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);
124,5 млрд грн перерахувала Національна служба здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
454,7 млрд грн (у грудні — 58,3 млрд грн) — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), або 20,4% загального обсягу видатків. У тому числі:
199,5 млрд грн — трансфер Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
133,5 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення, виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, а також надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання;
30,3 млрд грн перераховано для виплати допомоги в межах програми «єПідтримка»;
132 млрд грн (у грудні — 6,9 млрд грн) — на обслуговування державного боргу, або 5,9% загального обсягу;
106 млрд грн (у грудні — 10,2 млрд грн) — трансфери місцевим бюджетам, або 4,8% загального обсягу.
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«Урядового кур’єра»