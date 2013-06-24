Міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь у церемонії передачі генераторів від держави Ізраїль установам Херсонської області. У заході також взяли участь Надзвичайний та Повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський, в.о. Міністра громад та територій України Василь Лозинський, заступник голови Херсонської обласної адміністрації Дмитро Рибалка, спеціальний представник з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх. Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, Ізраїль передає Херсонщині 17 генераторів різної потужності – 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА та 250 кВА.

«Ми раді, що в Ізраїлю є можливість допомогти Україні у ці складні часи війни. Бажаю, щоб в кожному українському домі було світло, бажаю не зламатися і вистояти перед лицем цих важких випробувань, які випали на долю України», - наголосив Міхаель Бродський. Він також висловив підтримку українському народу від імені держави Ізраїль.

Герман Галущенко подякував ізраїльській стороні за допомогу.

«Передача цих генераторів дає потужний імпульс для відновлення регіону в цілому. Така підтримка показує, що всі об’єднуються, аби зробити життя людей на деокупованих територіях нормальним і цивілізованим, на відміну від того, що вони відчували під окупацією», - наголосив Міністр.

Він підкреслив, що ситуація на деокупованих територіях залишається складною, з огляду на руйнування, зокрема, й енергетичної інфраструктури. Тому Міністерство постійно працює для відновлення і допомоги деокупованим територіям та докладає зусиль, щоб максимально забезпечити їх критично важливим обладнанням. Так, Міненерго додатково спрямує до Херсонської області 21 генератор і 24 трансформатори, отриманих у якості гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів.