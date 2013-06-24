Ізраїль відправляє в Україну шість літаків з гуманітарною допомогою, доставлені першим літаком 10 тонн ліків та медичних засобів уже у Львові.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Фейсбуціпосольство Ізраїлю в Україні.

«Ізраїль відкрив гуманітарний повітряний міст для допомоги Україні. Найближчим часом шістьлітаків доставлять ліки, медичне обладнання та продовольство для України», - йдеться у повідомленні.

У диппредставництві поінформували, що перший літак із 10 тоннами ліків та медзасобів уже приземлився в Угорщині, звідки вантаж доставили до Львова.

У посольстві зазначили, що більша частина гуманітарного вантажу вже в дорозі, і запевнили, що Ізраїль продовжуватиме надавати Україні необхідну допомогу.