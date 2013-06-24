МЗС Ізраїлю рекомендує громадянам утриматися від відвідування Умані Черкаської області напередодні святкування Рош га-Шана.

Про це повідомляється на сторінці посольства Ізраїлю в Україні у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У зв'язку з військовими діями в Україні МЗС Ізраїлюзакликає ізраїльських громадян утриматися від відвідування України, включаючи місто Умань та його околиці. Рекомендуємо ізраїльським громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити територію країни. В Україні зберігається небезпека ракетних ударів та повітряних атак по населених пунктах та цивільних об'єктах, у тому числі – у центрі та на заході країни», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники ізраїльського посольства не перебувають в Україні на постійній основі і не матимуть змоги надати консульську допомогу у разі потреби.

Як повідомлялося, Україна не прийматиме цього року прочан-хасидів в Умані на свято Рош га-Шана через неможливість гарантувати безпеку в умовах розв'язаної росією війни.

Свято Рош га-Шана у 2022 році відзначатимуть з 25 по 27 вересня.

24 лютого президент рф володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну. Війська рф обстрілюють і руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет.