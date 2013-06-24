Президент США Джозеф Байден від початку повномасштабного російського вторгнення оголосив про 11 траншів військової допомоги майже на 4,6 млрд доларів.

Про це повідомило у Твітеріпосольство США в Україні, передає Укрінформ.

«Від початку путінської війни проти України президент США оголосив про 11 траншів військової підтримки України, і кожен пакет допомоги містить те, що потрібно українцям для захисту своєї країни», - зазначили у диппредставництві.

Як випливає з наведеної посольством інфографіки, США надали Україні безпекової допомоги майже на 4,6 млрд доларів. Зокрема, 26 500 систем Javelin та інших протитанкових систем, 1400 зенітних систем Stinger, 108 гаубиць, 220 тис. артилерійських снарядів і 50 млн патронів. Військова допомога США включає також високомобільні артилерійські ракетні системи, сотні броньованих багатоцільових машин, безпілотні повітряні системи, безпілотні судна берегової охорони, контрбатарейні, контрмінометні та повітряні оглядові радари та гелікоптери.

Як повідомлялося, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявляв, що Україні потрібні 1000 гаубиць калібру 155 мм, 300 РСЗВ, 500 танків, 2000 одиниць бронетехніки,1000 дронів.