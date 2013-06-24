Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 20 травня призначив Олега Котенка Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (далі – Уповноважений). Про це повідомляє Урядовий портал.

Уповноважений є посадовою особою Мінреінтеграції, на яку покладено обов’язки щодо координації розшуку зниклих та вирішення інших пов’язаних з цим питань відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин».

Уповноважений підпорядковується Віце-прем’єр-міністрові України – Міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Загалом діяльність Олега Котенка буде зосереджена на зборі та узагальненні даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих окупантами, у тому числі – і з-поміж мирного населення з обох сторін воєнних дій.

Олег Котенко вже має досвід такої роботи. З 2014 року він очолив Громадську організацію «Група «Патріот»». Окрім обміну полонених, її фахівці займалися й розшуком зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ. За увесь час діяльності ГО «Група «Патріот»» вдалося звільнити близько 300 осіб.

З грудня 2020 року розпорядженням Кабінету Міністрів України Котенко був введений до складу Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

До слова, новопризначений ще й активний учасник Революції Гідності та бойових дій в зоні АТО. З початку широкомасштабного вторгнення росії чоловік також пішов на захист української держави у Київській області.