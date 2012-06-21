Переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг став нинішній в.о. глави Укравтодору Євген Кузькін.

До цього Кузькін обіймав посаду першого заступника голови Укравтодору Олександра Кубракова. Після призначення Кубракова міністром інфраструктури уряд поклав на Кузькіна обов'язки тимчасового керівника відомства. Відповідне рішення Кабінет Міністрів України затвердив на засіданні, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

До приходу в Укравтодор Кузькін працював на керівних посадах в Міністерстві фінансів, Харківської обласної державної адміністрації та обласному управлінні Державної податкової служби.