Рамковий законопроект необхідний для створення національної системи управління хімічними речовинами, а також запровадження європейського регулювання у цій сфері.Про це повідомляє Урядовий портал.

«Сьогодні особливо небезпечні речовини, які виводяться з ринків інших країн, безконтрольно експортуються в Україну. А використання хімічної продукції в нашій країні досить часто відбувається без розуміння її небезпеки, що може мати негативні наслідки. Навіть ртуть де-юре не визнана небезпечною хімічною речовиною. Тож в разі неналежного поводження з нею або незаконного використання, притягти до відповідальності підприємця на практиці досить складно. Ще одна прогалина - оцінка небезпеки хімречовин здійснюється в Україні лише щодо ризиків для здоров'я людини, без врахування існуючих ризиків для довкілля. Крім того, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС Україна має гармонізувати своє санітарне та природоохоронне законодавство з європейським», - зазначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Як розповів Міністр, у Європі базовим законодавством у цій сфері є два технічних регламенти REACH та CLP. Перший, наприклад, передбачає обов'язкову реєстрацію всіх хімічних речовин. Головний принцип тут такий: немає інформації про хімічну речовину - немає ринку. При цьому відповідальність за збір інформації лежить саме на підприємцях. CLP ж передбачає класифікацію хімічних речовин та сумішей за 27 класами небезпеки, обов'язкове попереджувальне маркування та вимоги до пакування хімічної продукції, створення токсикологічного центру 24/7 тощо.

За словами Руслана Стрільця, із прийняттям рамкового закону “Про хімічну безпеку та управління хімічною продукцією” Україна створить законодавче підґрунтя для введення сучасного європейського регулювання REACH та CLP.

Буде запроваджено:

міжнародну класифікацію небезпечних хімічних речовин

єдину систему реєстрації та базу даних

обмеження та заборону застосування особливо небезпечних речовин

належний державний контроль за хімічною продукцією

відповідальність суб’єктів господарювання

доступ українців до інформації щодо ступеня небезпеки речовин та хімічної продукції

Це сприятиме захисту довкілля від забруднення, а також зменшенню рівня захворювань, які пов'язані з впливом небезпечних хімічних речовин. Суб'єкти ж господарювання отримають чіткі правила роботи, гармонізовані з міжнародними та європейськими стандартами. Це спростить їм доступ до зовнішніх ринків.