Рамковий законопроект необхідний для створення національної системи управління хімічними речовинами, а також запровадження європейського регулювання у цій сфері.Про це повідомляє Урядовий портал.
«Сьогодні особливо небезпечні речовини, які виводяться з ринків інших країн, безконтрольно експортуються в Україну. А використання хімічної продукції в нашій країні досить часто відбувається без розуміння її небезпеки, що може мати негативні наслідки. Навіть ртуть де-юре не визнана небезпечною хімічною речовиною. Тож в разі неналежного поводження з нею або незаконного використання, притягти до відповідальності підприємця на практиці досить складно. Ще одна прогалина - оцінка небезпеки хімречовин здійснюється в Україні лише щодо ризиків для здоров'я людини, без врахування існуючих ризиків для довкілля. Крім того, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС Україна має гармонізувати своє санітарне та природоохоронне законодавство з європейським», - зазначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
Як розповів Міністр, у Європі базовим законодавством у цій сфері є два технічних регламенти REACH та CLP. Перший, наприклад, передбачає обов'язкову реєстрацію всіх хімічних речовин. Головний принцип тут такий: немає інформації про хімічну речовину - немає ринку. При цьому відповідальність за збір інформації лежить саме на підприємцях. CLP ж передбачає класифікацію хімічних речовин та сумішей за 27 класами небезпеки, обов'язкове попереджувальне маркування та вимоги до пакування хімічної продукції, створення токсикологічного центру 24/7 тощо.
За словами Руслана Стрільця, із прийняттям рамкового закону “Про хімічну безпеку та управління хімічною продукцією” Україна створить законодавче підґрунтя для введення сучасного європейського регулювання REACH та CLP.
Буде запроваджено:
- міжнародну класифікацію небезпечних хімічних речовин
- єдину систему реєстрації та базу даних
- обмеження та заборону застосування особливо небезпечних речовин
- належний державний контроль за хімічною продукцією
- відповідальність суб’єктів господарювання
- доступ українців до інформації щодо ступеня небезпеки речовин та хімічної продукції
Це сприятиме захисту довкілля від забруднення, а також зменшенню рівня захворювань, які пов'язані з впливом небезпечних хімічних речовин. Суб'єкти ж господарювання отримають чіткі правила роботи, гармонізовані з міжнародними та європейськими стандартами. Це спростить їм доступ до зовнішніх ринків.