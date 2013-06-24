Днями відбулось установче засідання Міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення законопроектної роботи, оцінки законодавчого впливу та підвищення результатів реалізації законів. Захід пройшов під головуванням першого заступника Голови Верховної Ради Олександра Корнієнка та Міністра Кабінету Міністрів Олега Немічнова.

«Нині всі зусилля спрямовано на підвищення ефективності взаємодії між Верховною Радою та Кабінетом Міністрів, а також на якісне оновлення українського законодавства. Проте ще існують проблеми, що ускладнюють ефективну роботу в цьому напрямі, зазначають експерти SIGMA. Зокрема, це низька частка ухвалених Верховною Радою урядових законопроєктів та вчасність опрацювання цих законопроєктів. Крім того, необхідно звернути увагу на створення рівних вимог до процесів розроблення та узгодження законопроєктів, які вносять уряд та народні депутати», — зазначив Міністр Кабінету Міністрів.

Державний секретар Кабінету Міністрів Олександр Ярема зауважив, що звіт Європейської комісії в межах Пакета розширення Європейського Союзу відзначає добре налагоджену систему формування політик в Україні. «Посилення спроможності уряду здійснювати контроль якості та узгодження політик на основі фактів, а також цифровізація моніторингу та контролю реалізації політик та законодавства — одні із пріоритетних напрямів діяльності секретаріату», — наголосив він.

Згідно з інформацією іноземних партнерів, зазначено, що попри постійні виклики парламент і його робочі органи функціонують у звичайному режимі, а представники уряду регулярно беруть участь у відповідній роботі.

Парламент послідовно консультується з Кабінетом Міністрів щодо законів, які ініціювали народні депутати. Уряд більш послідовно дотримується свого плану законопроєктної роботи під час підготовки та внесення законопроєктів до парламенту. Меншу кількість законів було ухвалено в позачерговій процедурі.

«У зв’язку з цим запропоновано розглянути можливість посилення координації роботи. Ми готові активно долучатися, зокрема в частині підготовки необхідних змін до законодавства, які регулюють процедурні питання підготовки, опрацювання та розгляду законопроєктів у Верховній Раді, ролі та порядку розроблення плану законопроєктної роботи», — підсумував заступник державного секретаря Кабінету Міністрів Олег Войтович.

Учасники засідання відзначили важливість постзаконодавчого забезпечення й контролю, а також взаємодії із громадськістю в законотворчій діяльності.

Джерело: Служба Міністра КМУ