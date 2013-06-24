Кабінет Міністрів повністю заборонив експорт вугілля українського видобутку.
Як передає Укрінформ, про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.
«Внесено зміни до Обсягів квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, затверджених постановою КМУ від 29.12.2021 № 1424, в частині повної заборони експорту вугілляукраїнського походження», - зазначив він.
Примітно, раніше під заборону на експорт енергоресурсів, запроваджену в червні, не підпадав експорт коксівного вугілля.
Як повідомлялося, Міністерство енергетики створило оперативний штаб з моніторингу проходження опалювального сезону 2022/2023 років.